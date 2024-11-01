edición general
2 meneos
41 clics
Chicho Terremoto - ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?

Chicho Terremoto - ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?

¿Pero qué hace un mamut en medio de todo esto? ¿Y por qué ese mamut lleva una braguita blanca? Para esa pregunta no tengo respuesta...

| etiquetas: chicho terremoto , mamut , bragas blancas , de donde venimos , a donde vamos
2 0 0 K 19 ocio
sin comentarios
2 0 0 K 19 ocio

menéame