·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5351
clics
Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska
5053
clics
La viñeta: Nazis
7144
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
3513
clics
Turistas usan trucos para pagar menos en Airbnb y provocan pérdidas a los dueños
3276
clics
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa
más votadas
521
La visita de Feijóo según el PSOE: rueda de prensa en un "puesto ficticio" y comida en un campo del golf
593
La nueva alcaldesa de Carrascal de Barregas obliga a tres concejales del PP y dos del PSOE a devolver 8.000 euros de gastos en bares y en gasolina
428
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa
507
Alfonso Rueda reclama más medios al Estado pero tiene 190 plazas en los servicios antiincendios sin cubrir [GAL]
598
Funcionario israelí arrestado en Nevada por abuso sexual infantil es liberado y regresa a Israel [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
49
clics
Las chicas sacan cada vez más ventaja a los chicos en educación: "Para algunos, estudiar resta masculinidad
Los expertos advierten de que se está creando una “infraclase” social de jóvenes muy poco formados, con un sombrío futuro laboral y especialmente vulnerables a los discursos ultras
|
etiquetas
:
educación
,
género
,
jóvenes
,
formación
12
2
1
K
127
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
1
K
127
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
sald64059
La cantidad de tonterías por linea supera toda escala y medida.
Lo único que dicen con un poco de sentido es que el abandono escolar se da más en clases sociales y grupos más pobres. Punto. Y hasta eso lo achacan a alguna mierda hetero patriarcal y no al dinero.
Lo demás es pura basura.
6
K
63
#9
Verdaderofalso
*
#2
si tienes a influencers en las rrss saliendo cada dos por tres a venderte su éxito en la vida y en los negocios y a decir que para ellos el instituto no les sirvió para nada que la universidad de la vida es lo que les enseñó, pues algo influye
9
K
105
#15
sald64059
#9
si, algo influye. Pero en qué clase social crees que calan más esos mensajes?
0
K
9
#11
Doisneau
*
#2
El problema es que esta gente tiene el diagnostico antes que el analisis del problema, y van construyendo la narrativa en torno a una respuesta prefijada. Al final tienes estudios multiples campos de humanidades, todos llegando de forma sesgada a la misma conclusion, con circulos cerrados de citas, y una comunidad academica y politica complice de aplaudir estos desvarios.
No hay mas que ver la criminologia en temas de violencia domestica y ver la que han liado al margen del juicio de los expertos, como para hacerles caso en docencia, sociologia o cualquier otra disciplina.
1
K
19
#4
daniMate
Teniendo en cuenta que la imagen que se transmite de masculinidad es tener grandes músculos, resolver los problemas mostrando quien es más fuerte, abusar del débil, etc, si, parece que ser racional, estudiar y esforzarse intelectualmente es de débiles.
No hay más que ver cómo los "hombres de verdad" tratan a los chicos que estudian.
Pero vamos, que esto ha ocurrido siempre.
4
K
53
#8
kintxo
#4
Supongo que no será casualidad. Mientras leo los comentarios me sale un anuncio que dice: "Buscamos hombres.." y sale un tipo oriental supercachas, para no sé que reto de transformación.
1
K
21
#7
Jaime131
Habría que crear un observatorio, y sacar leyes para que sea obligatorio para los hombres aumentar su inteligencia.
3
K
38
#3
Furiano.46
Menuda estupidez...
3
K
33
#5
babuino
Deberían tomarse medidas de discriminación positiva...
1
K
19
#14
Quel
Resumen:
Si la mujer sale mal parada es culpa del hombre, el patriarcado y el machismo que las oprime. Hay que meter mas dinero en el ministerio de igualdad.
Si el hombre sale mal parado es culpa de si mismo que es gilipollas, un llorón y se merece lo que le ocurre porque patriarcado. Hay que meter mas dinero en el ministerio de igualdad.
1
K
17
#10
duende
Eso no es un problema hombre, el problema es que a las chicas se les dan peor las matemáticas y eso no puede ser, eso hay que arreglarlo como sea
cadenaser.com/nacional/2024/03/05/la-brecha-de-genero-en-matematicas-c
1
K
13
#1
Jacusse
Son víctimas también.
0
K
10
#6
NPCmasacrado
Hay que comunicarle a todo el mundo fuera de España que los colectivos discriminados tradicionalmente, mujeres, personas racializadas, lgtb... ya no están seguros en España. Sus armas aquí espantan turistas e inmigrantes fuera del país.
1
K
10
#12
superjavisoft
*
"Infraclase social", tocate los cojones. Cuando vean que ganan el doble siendo camioneros, tractoristas, oficios,... a lo mejor no les llaman asi los señoritos estos.
Siempre que no se dediquen a ser unos ninis.
0
K
10
#13
kosako
Menuda pamplina
0
K
10
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo único que dicen con un poco de sentido es que el abandono escolar se da más en clases sociales y grupos más pobres. Punto. Y hasta eso lo achacan a alguna mierda hetero patriarcal y no al dinero.
Lo demás es pura basura.
No hay mas que ver la criminologia en temas de violencia domestica y ver la que han liado al margen del juicio de los expertos, como para hacerles caso en docencia, sociologia o cualquier otra disciplina.
No hay más que ver cómo los "hombres de verdad" tratan a los chicos que estudian.
Pero vamos, que esto ha ocurrido siempre.
Si la mujer sale mal parada es culpa del hombre, el patriarcado y el machismo que las oprime. Hay que meter mas dinero en el ministerio de igualdad.
Si el hombre sale mal parado es culpa de si mismo que es gilipollas, un llorón y se merece lo que le ocurre porque patriarcado. Hay que meter mas dinero en el ministerio de igualdad.
cadenaser.com/nacional/2024/03/05/la-brecha-de-genero-en-matematicas-c
Siempre que no se dediquen a ser unos ninis.