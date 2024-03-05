edición general
Las chicas sacan cada vez más ventaja a los chicos en educación: "Para algunos, estudiar resta masculinidad

Los expertos advierten de que se está creando una “infraclase” social de jóvenes muy poco formados, con un sombrío futuro laboral y especialmente vulnerables a los discursos ultras

Comentarios destacados:      
#2 sald64059
La cantidad de tonterías por linea supera toda escala y medida.
Lo único que dicen con un poco de sentido es que el abandono escolar se da más en clases sociales y grupos más pobres. Punto. Y hasta eso lo achacan a alguna mierda hetero patriarcal y no al dinero.
Lo demás es pura basura.
6 K 63
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#2 si tienes a influencers en las rrss saliendo cada dos por tres a venderte su éxito en la vida y en los negocios y a decir que para ellos el instituto no les sirvió para nada que la universidad de la vida es lo que les enseñó, pues algo influye
9 K 105
#15 sald64059
#9 si, algo influye. Pero en qué clase social crees que calan más esos mensajes?
0 K 9
Doisneau #11 Doisneau *
#2 El problema es que esta gente tiene el diagnostico antes que el analisis del problema, y van construyendo la narrativa en torno a una respuesta prefijada. Al final tienes estudios multiples campos de humanidades, todos llegando de forma sesgada a la misma conclusion, con circulos cerrados de citas, y una comunidad academica y politica complice de aplaudir estos desvarios.

No hay mas que ver la criminologia en temas de violencia domestica y ver la que han liado al margen del juicio de los expertos, como para hacerles caso en docencia, sociologia o cualquier otra disciplina.
1 K 19
#4 daniMate
Teniendo en cuenta que la imagen que se transmite de masculinidad es tener grandes músculos, resolver los problemas mostrando quien es más fuerte, abusar del débil, etc, si, parece que ser racional, estudiar y esforzarse intelectualmente es de débiles.

No hay más que ver cómo los "hombres de verdad" tratan a los chicos que estudian.
Pero vamos, que esto ha ocurrido siempre.
4 K 53
kintxo #8 kintxo
#4 Supongo que no será casualidad. Mientras leo los comentarios me sale un anuncio que dice: "Buscamos hombres.." y sale un tipo oriental supercachas, para no sé que reto de transformación. :-S
1 K 21
Jaime131 #7 Jaime131
Habría que crear un observatorio, y sacar leyes para que sea obligatorio para los hombres aumentar su inteligencia.
3 K 38
Furiano.46 #3 Furiano.46
Menuda estupidez...
3 K 33
babuino #5 babuino
Deberían tomarse medidas de discriminación positiva...
1 K 19
Quel #14 Quel
Resumen:
Si la mujer sale mal parada es culpa del hombre, el patriarcado y el machismo que las oprime. Hay que meter mas dinero en el ministerio de igualdad.
Si el hombre sale mal parado es culpa de si mismo que es gilipollas, un llorón y se merece lo que le ocurre porque patriarcado. Hay que meter mas dinero en el ministerio de igualdad.
1 K 17
duende #10 duende
Eso no es un problema hombre, el problema es que a las chicas se les dan peor las matemáticas y eso no puede ser, eso hay que arreglarlo como sea
cadenaser.com/nacional/2024/03/05/la-brecha-de-genero-en-matematicas-c
1 K 13
#1 Jacusse
Son víctimas también.
0 K 10
NPCmasacrado #6 NPCmasacrado
Hay que comunicarle a todo el mundo fuera de España que los colectivos discriminados tradicionalmente, mujeres, personas racializadas, lgtb... ya no están seguros en España. Sus armas aquí espantan turistas e inmigrantes fuera del país.
1 K 10
#12 superjavisoft *
"Infraclase social", tocate los cojones. Cuando vean que ganan el doble siendo camioneros, tractoristas, oficios,... a lo mejor no les llaman asi los señoritos estos.
Siempre que no se dediquen a ser unos ninis.
0 K 10
kosako #13 kosako
Menuda pamplina
0 K 10

