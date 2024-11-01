·
main action
3
meneos
18
clics
Chicago: Sin consideración alguna por la seguridad, la escalada de ICE en Chicago pone en peligro a un bebé. [Eng]
ICE comienza a disparar granadas de gas indiscriminadamente contra la multitud, llegando a poner en peligro a un bebé (min. 1:07).
|
etiquetas
:
ice
,
chicago
,
bebé
,
granandas de gas
,
escalada
,
barrios
CamisaParda
1 comentarios
CamisaParda
#1
BoosterFelix
¿Escalada del ICE? ¿qué escalada? El gobierno de EEUU está apagado, el ICE no puede escalar nada.
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
