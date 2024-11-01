edición general
Chicago: Sin consideración alguna por la seguridad, la escalada de ICE en Chicago pone en peligro a un bebé. [Eng]  

ICE comienza a disparar granadas de gas indiscriminadamente contra la multitud, llegando a poner en peligro a un bebé (min. 1:07).

BoosterFelix
¿Escalada del ICE? ¿qué escalada? El gobierno de EEUU está apagado, el ICE no puede escalar nada.
