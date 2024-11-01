El chef Dani García desvela el truco definitivo para una buena tortilla de patatas: "Un chorrito de vinagre de Jerez"  

Dani García, chef marbellí con tres estrellas Michelin en su trayectoria, ha vuelto a revolucionar las redes con un truco tan simple como inesperado para elevar una receta tan clásica como la tortilla de patatas. El secreto no está en la fritura, ni en dejarla más o menos jugosa, sino en un "un chorrito de vinagre de Jerez" añadido a una mayonesa casera con la que acompaña la mezcla antes de cuajarla. "Le dará un toque único", asegura el cocinero en un vídeo que ya acumula miles de reacciones.