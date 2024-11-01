edición general
El chef Dani García desvela el truco definitivo para una buena tortilla de patatas: "Un chorrito de vinagre de Jerez"

Dani García, chef marbellí con tres estrellas Michelin en su trayectoria, ha vuelto a revolucionar las redes con un truco tan simple como inesperado para elevar una receta tan clásica como la tortilla de patatas. El secreto no está en la fritura, ni en dejarla más o menos jugosa, sino en un "un chorrito de vinagre de Jerez" añadido a una mayonesa casera con la que acompaña la mezcla antes de cuajarla. "Le dará un toque único", asegura el cocinero en un vídeo que ya acumula miles de reacciones.

Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
En el vídeo de Instagram, aparece el chef haciendo su receta de tortilla de patatas, por supuesto sin cebolla. Dani García, no concibe este plato de otra manera. El cocinero explica que uno de los secretos es cortar la patata muy fina. Este detalle, según explica, permite que se frían rápido y absorban mejor el sabor.
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#3 "En el vídeo de Instagram, aparece el chef haciendo su receta de tortilla de patatas, por supuesto sin cebolla"
Entonces es erronea, no es un chef, es un alquimista, haciendo cosas raras

Decir que una tortilla de patatas lleva jerez y mantequilla... y no lleva cebolla... es una herejia, y algunos dirian que hasta terrorismo.
winstonsmithh #13 winstonsmithh
A mí me parece Otro esbirro de Putin intentando socavar la civilización occidental
cc #12
Battlestar #14 Battlestar
#3 Si no le echas cebolla porque "no hace falta" o "eso es que no sabes hacer bien la patata" y luego le tienes que echar cosas raras para que te salga buena como vinagre de jerez... a mi no me convence.

Atentamente un concebollista. :ffu:
Malinke #15 Malinke
#3 por eso necesita de condimentos exóticos, para suplir el gusto de la cebolla.
#8 eipoc
¿Qué será lo próximo? ¿Echarle Lacasitos?
Lenari #5 Lenari
"Es importante picar el vinagre de Jerez, bien picadito, y sofreirlo antes de echarlo a la tortilla"

Ya verás las risas cuando descubra que le vendían como vinagre de Jerez en realidad eran cebollas :-D
pedrobotero #10 pedrobotero
En sus putos ojos será el chorrito ese supongo...
#7 wendigo
¿Mantequilla? Maldito afrancesado :-D

Saludos
mmlv #6 mmlv
Anda a cagar!
ChatGPT #1 ChatGPT
Sabe alguno cómo y donde se puede solicitar la expulsión y destierro del país por atentado gastronómico?
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
#1 La burocracia es muy lenta, creo que deberíamos ir en turba, iracundos y con antorchas, así se deja un aviso a navegantes.
JackNorte #9 JackNorte
Que de cosas se le puede echar sin estropear la perfeccion :-)
pitercio #11 pitercio
Le han filtrado antes de tiempo el vídeo del veintiocho de diciembre, no tiene otra explicación.
End #2 End
No podemos seguir segmentado a la comunidad de meneame... con o sin cebolla, con o sin chorrito d vinagre de Jerez.

PD. No planteo lo de si deshechita o muy cuajada porque a los que les gusta muy cuajada merecen urticaria genital.
