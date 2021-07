Un chaval de 18 años volará al espacio con Wally Funk en el primer vuelo tripulado de un New Shepard de Blue Origin

En un sorprendente giro de guión –yo si pongo 28 millones de euros para algo me aseguro de tener la agenda libre– la persona que ganó la plaza que se subastó para ir en el primer vuelo tripulado de un New Shepard de Blue Origin resulta que no puede ir por problemas de agenda. Así que la plaza ha pasado a Oliver Daemen, un chaval neerlandés de 18 años que en septiembre tiene previsto empezar a estudiar física y gestión de la innovación en la Universidad de Utrecht. Volará al espacio con Wally Funk, Jeff Bezos, y su hermano Mark.