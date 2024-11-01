“ChatGPT es mi mejor amigo”: la IA se cuela en la salud mental de los jóvenes

Lo que para los adolescentes puede parecer un recurso cercano y gratuito, para los profesionales de la salud mental es una señal de alarma. “Nos preocupa que cada vez más pacientes llegan a consulta con autodiagnósticos hechos por ChatGPT”, alerta Carmen Rico, psicóloga. Según esta profesional, el problema no es solo la falta de rigor clínico, sino la ausencia de confrontación: “En terapia yo confronto al paciente, le hago ver lo que evita, lo que no quiere escuchar. Eso les ayuda a superarlo. ChatGPT nunca lo hará, siempre da la razón".