“ChatGPT es mi mejor amigo”: la IA se cuela en la salud mental de los jóvenes

Lo que para los adolescentes puede parecer un recurso cercano y gratuito, para los profesionales de la salud mental es una señal de alarma. “Nos preocupa que cada vez más pacientes llegan a consulta con autodiagnósticos hechos por ChatGPT”, alerta Carmen Rico, psicóloga. Según esta profesional, el problema no es solo la falta de rigor clínico, sino la ausencia de confrontación: “En terapia yo confronto al paciente, le hago ver lo que evita, lo que no quiere escuchar. Eso les ayuda a superarlo. ChatGPT nunca lo hará, siempre da la razón".

Pivorexico
El psicólogo cuñado , qué puede salir mal?
sotillo
#2 Todo
sotillo
Siempre da la la razón, como a los tontos
Un_señor_de_Cuenca
#1 Para cualquier cosa, me tienes aquí.
rnd
Quizás el problema no es ChatGPT sino que el acceso a la salud mental real es muy limitado.
Pitchford
Sería conveniente un estudio comparativo de resultados de consulta psicológica: ChatGPT contra psicólogos.
MoñecoTeDrapo
Esto del autodiagnóstico ya pasa con "Google". En cierto modo me recuerda a la queja de Lutero porque las autoridades eclesiásticas prohibían a los fieles leer la Bíblia por sí mismos.
¿En qué punto deja de ser una precaución razonable y se alcanza el luddismo?

Es solo una reflexión que me hago. Poneos en manos de profesionales.
