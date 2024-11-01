Investigate Europe y 'Público' probaron siete chatbots en diez países europeos durante dos semanas: en el 75% de las respuestas elogiaban los sitios web sin licencia porque son "seguros y rápidos", "perfectos para jugadores competitivos" y "excelentes para jugadores novatos".
| etiquetas: chatbots , ia , recomendación , casinos , ilegales , proporción , diversión
Se les preguntó por casinos online y respondieron recomendando casinos online. Pues lo mismo que si alguien hubiera buscado por cansinos online en Google, ¿no?
También dice mentiras como Gemini, de Google, contestó que los sitios de criptomonedas ofrecían a los jugadores "anonimato" y "ausencia de restricciones".