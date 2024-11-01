edición general
Los chatbots de IA recomiendan casinos ilegales: "Proporcionan diversión sin tanta burocracia"

Investigate Europe y 'Público' probaron siete chatbots en diez países europeos durante dos semanas: en el 75% de las respuestas elogiaban los sitios web sin licencia porque son "seguros y rápidos", "perfectos para jugadores competitivos" y "excelentes para jugadores novatos".

Por ejemplo, se les preguntó por casinos online con los mayores bonos y por sitios web de juego que no piden prueba de edad para registrarse.

Se les preguntó por casinos online y respondieron recomendando casinos online. Pues lo mismo que si alguien hubiera buscado por cansinos online en Google, ¿no?
Habrá que ver las preguntas.

También dice mentiras como Gemini, de Google, contestó que los sitios de criptomonedas ofrecían a los jugadores "anonimato" y "ausencia de restricciones".
