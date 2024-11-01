edición general
Un 'chatbot' sexual que relativiza el incesto y las violaciones: "¿Quieres hacer algo prohibido, hermano mayor?"  

La irrupción de la inteligencia artificial en el terreno de la sexualidad ha abierto una puerta que, hasta hace poco, parecía una cosa que respondía más bien a escenarios de la ciencia ficción o de un futuro, desde luego, no cercano. Hoy sabemos que existen herramientas capaces de desnudar a personas sin su consentimiento, generar imágenes pornográficas falsas y mantener conversaciones eróticas hiperrealistas. Se trata de un momento histórico en el que las tecnologías están avanzando a una rapidez que la legislación todavía no alcanza..........

4 comentarios
El problema no son los chatbots o la IA. Sino las empresas que hay detrás. El mercado prima el dinero a la salud de los usuarios
Creo que la gente ha perdido el concepto de fantasia sexual. En cambio con la violencia jolivudiense lo vemos de lo mas normal.
pues para eso el pajaporte, para empezar
Es un poco la idea sobre la que se sustentaba Black Mirror (si más no la original, antes de que la violasen los usanos): el ser humano aprenderá a usar cualquier nueva tecnología de forma malintencionada. Es inevitable.

De todas formas, a medida que esa tecnología se extienda, no sé hasta qué punto se va a poder prohibir nada de todo eso. Es un poco ponerle puertas al campo. Como mucho se podrá retrasar un poco hasta que la gente pueda entrenar sus IAs con relativa facilidad y hacer lo que les…   » ver todo el comentario
