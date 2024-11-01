Un 'chatbot' sexual que relativiza el incesto y las violaciones: "¿Quieres hacer algo prohibido, hermano mayor?"  

La irrupción de la inteligencia artificial en el terreno de la sexualidad ha abierto una puerta que, hasta hace poco, parecía una cosa que respondía más bien a escenarios de la ciencia ficción o de un futuro, desde luego, no cercano. Hoy sabemos que existen herramientas capaces de desnudar a personas sin su consentimiento, generar imágenes pornográficas falsas y mantener conversaciones eróticas hiperrealistas. Se trata de un momento histórico en el que las tecnologías están avanzando a una rapidez que la legislación todavía no alcanza..........
| etiquetas: chatbot , abierto , puerta relativiza , inciesto , violaciones
De todas formas, a medida que esa tecnología se extienda, no sé hasta qué punto se va a poder prohibir nada de todo eso. Es un poco ponerle puertas al campo. Como mucho se podrá retrasar un poco hasta que la gente pueda entrenar sus IAs con relativa facilidad y hacer lo que les… » ver todo el comentario