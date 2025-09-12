"Charlie Kirk es ahora un mártir de la libertad": Trump encabeza un homenaje masivo al activista conservador asesinado en EE.UU

El mandatario fue el encargado de pronunciar el discurso final en un homenaje al que asistieron decenas de miles de personas en un estadio en la zona de Phoenix y al que acudieron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth y otros altos funcionarios del gobierno. "Ahora es un mártir de la libertad estadounidense", dijo Trump al resaltar la trayectoria de Kirk, quien fue asesinado de un disparo durante una reunión estudiantil en Utah el pasado 10 de septiembre.