"Charlie Kirk es ahora un mártir de la libertad": Trump encabeza un homenaje masivo al activista conservador asesinado en EE.UU

El mandatario fue el encargado de pronunciar el discurso final en un homenaje al que asistieron decenas de miles de personas en un estadio en la zona de Phoenix y al que acudieron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth y otros altos funcionarios del gobierno. "Ahora es un mártir de la libertad estadounidense", dijo Trump al resaltar la trayectoria de Kirk, quien fue asesinado de un disparo durante una reunión estudiantil en Utah el pasado 10 de septiembre.
Que nadie se crea que esto lo ha inventado Trump o los MAGAs ahora ... esto es más viejo que el cagar sentao.
Venga, pero qué poco sentido del humor. Parece que tampoco lees mis envíos. Este es de The Guardian. Tranquilo, hay traducción.
Solo le falta alguien al lado que le diga a todo aquello de ¡Claro que sí, señorita Escarlata!
Yo le veo más en la línea de Enrique VIII, eso de delegar no es pa él.
Estados Unidos y el mundo tienen un problema con el mismo nombre.
Ahora necesitan que el culpable sea un ultra de izquierdas y lo están tuneando.
Teniendo en cuenta que para esta gente hasta Mussolini es de izquierdas ... lo tienen fácil.
Lo que le gusta a un/a CIS hetero es el GÉNERO, no el sexo de nacimiento o asignado al nacer.
La única razón para no considerarlo así es mero desconocimiento o bien mera transfobia Y homofobia.
Si se considera que una mujer transgénero es una mujer. No pasas a ser gay por que te guste una mujer transgénero.
Si se considera que un hombre transgénero es un hombre. No pasas a ser lesbiana por que te guste un hombre transgénero.
Y está todo bien, cada uno tiene los gustos que tiene. Para mi como hombre no solo me gustan las mujeres sino que es muy importante que efectivamente lo sean a nivel biológico para tener hijos con ella, en el sentido de que tengan ADN de ambos y sin necesidad de hacer ingeniería genética.
Al final voy a votar a Ione porque me da que es más natural en este aspecto.