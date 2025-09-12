edición general
5 meneos
12 clics
"Charlie Kirk es ahora un mártir de la libertad": Trump encabeza un homenaje masivo al activista conservador asesinado en EE.UU

"Charlie Kirk es ahora un mártir de la libertad": Trump encabeza un homenaje masivo al activista conservador asesinado en EE.UU

El mandatario fue el encargado de pronunciar el discurso final en un homenaje al que asistieron decenas de miles de personas en un estadio en la zona de Phoenix y al que acudieron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth y otros altos funcionarios del gobierno. "Ahora es un mártir de la libertad estadounidense", dijo Trump al resaltar la trayectoria de Kirk, quien fue asesinado de un disparo durante una reunión estudiantil en Utah el pasado 10 de septiembre.

| etiquetas: trump , kirk , asisecreansantosymartires
4 1 1 K 73 actualidad
33 comentarios
4 1 1 K 73 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Y así queridos niños, con un discurso falso, es como se han creado a lo largo de la historia santos y mártires.

Que nadie se crea que esto lo ha inventado Trump o los MAGAs ahora ... esto es más viejo que el cagar sentao.
11 K 154
Antipalancas21 #32 Antipalancas21
#1 Dentro de poco lo propondrán para mártir beato al papa.
0 K 20
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Era un gilipollas racista de mierda y murió siendo un gilipollas racista.
6 K 95
#6 Barriales
#3 la última frase que pronunció antes de giñarla, fue puro odio.
0 K 8
Findeton #16 Findeton
#3 ¿Tienes enlace a algún vídeo donde dijera algo racista? Y me refiero a algo real, no a bulos.
1 K -5
rogerius #17 rogerius *
#16 Creo que dijo que quería que USA no perdiese el tono pantone rostro pálido que a él le gustaba —vamos, el suyo y el de su familia. Si eso no es racismo…
1 K 34
Findeton #18 Findeton
#17 Lo dijo o crees que lo dijo? Enlace or bulo.
1 K -5
rogerius #21 rogerius
#18 Lo dijo, lo dijo. Creo que Google es tu amigo.
0 K 20
Findeton #23 Findeton
#21 No tienes enlace, entiendo. Reportado bulo.
0 K 6
rogerius #25 rogerius *
#23 www.meneame.net/story/algunas-perlas-charlie-kirk

Venga, pero qué poco sentido del humor. Parece que tampoco lees mis envíos. Este es de The Guardian. Tranquilo, hay traducción.
0 K 20
Findeton #27 Findeton
#25 Ok te lo tomo. Lo único que podría considerar racista de todo eso es hablar de la teoría de reemplazo.
0 K 6
rogerius #31 rogerius *
#27 Léelo entero, hombre. Pon atención. Hay varias salidas de tono de claro acento racista.

Solo le falta alguien al lado que le diga a todo aquello de ¡Claro que sí, señorita Escarlata!
0 K 20
Findeton #26 Findeton
#22 Pues tienes toda la razón.
0 K 6
Milmariposas #2 Milmariposas
Y no me extrañaría que el zanahorio propusiera a su papa la canonización y toda la parafernalia...
2 K 36
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Yo le veo más en la línea de Enrique VIII, eso de delegar no es pa él.
1 K 35
#13 harverto
Ha utilizado un funeral para hacer un acto político de autopropaganda.
Estados Unidos y el mundo tienen un problema con el mismo nombre.
1 K 31
#5 Leon_Bocanegra
De que liberaltad, señor zanahorio?! De la libertad para censurar a periodistas?
1 K 21
ur_quan_master #7 ur_quan_master
A los MAGA se les podrá acusar de muchas cosas, pero por lo menos son pragmáticos. Necesitaban un mártir y lo han fabricado.
Ahora necesitan que el culpable sea un ultra de izquierdas y lo están tuneando.
0 K 11
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Teniendo en cuenta que para esta gente hasta Mussolini es de izquierdas ... lo tienen fácil.
1 K 40
#9 Eukherio *
#7 Les ha salido varón, blanquito, heterosexual, entrenado en uso de armas y republicano por familia. Necesitan cuanto antes una ex negra que pusiese Black Lives Matter en Instagram alguna vez, o un amigo trans.
2 K 48
Yorga77 #10 Yorga77
#9 Lo del amigo trans se lo inventaron al principio porque una vez jugo en estriming disfrazado de ardilla. Vas tu a correr más que ellos que llevan la tira de tiempo acusando a gente random de respirar con intenciones malignas. :troll:
0 K 9
#12 Eukherio
#10 Anda, mira, no lo sabía, pero al final no iba desencaminado.
0 K 8
themarquesito #11 themarquesito
#9 La compañera sentimental de Tyler Robinson es trans
www.hindustantimes.com/world-news/us-news/lance-twiggs-described-hards
0 K 20
#15 Eukherio
#11 Anda, pues yo había leído simplemente que tenía novia, pero supongo que la telenovela se complicará.
0 K 8
Mangione #19 Mangione
#11 Que su compañera sea trans no hace que él deje de ser hetero.
0 K 11
Findeton #20 Findeton *
#19 Le gustaba alguien de sexo (no género) masculino ergo era homosexual o bisexual.
1 K -5
Mangione #29 Mangione
#20 Soberana tontería que demuestra cuanto desconocimiento sigue habiendo sobre este tema...
Lo que le gusta a un/a CIS hetero es el GÉNERO, no el sexo de nacimiento o asignado al nacer.

La única razón para no considerarlo así es mero desconocimiento o bien mera transfobia Y homofobia.

Si se considera que una mujer transgénero es una mujer. No pasas a ser gay por que te guste una mujer transgénero.
Si se considera que un hombre transgénero es un hombre. No pasas a ser lesbiana por que te guste un hombre transgénero.
0 K 11
Findeton #33 Findeton
#29 Esa es tu opinión. En mi opinión si como hombre te gusta una persona que nació con picha porque tiene cromosomas XY, es que eres gay o bisexual. Me parece genial que opines diferente, esta es mi opinión.

Y está todo bien, cada uno tiene los gustos que tiene. Para mi como hombre no solo me gustan las mujeres sino que es muy importante que efectivamente lo sean a nivel biológico para tener hijos con ella, en el sentido de que tengan ADN de ambos y sin necesidad de hacer ingeniería genética.
0 K 6
berkut #14 berkut
Hay que ver cuánto pote gastan Trump y sus amigas y familiares. Desconozco el mundo del pote, pero desde luego debe mover una pasta.

Al final voy a votar a Ione porque me da que es más natural en este aspecto.
0 K 10
#30 Nusku *
Edit
0 K 9
#24 Nusku *
Edit
0 K 9

menéame