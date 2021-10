"Chaperos en el Vaticano" y "Al obispo le dan por cu...": los libros retirados en Castellón

"Porno para todos", "¿Ser gay tiene cura? (¿Y ser hétero?)", "Dios y Pedro Zerolo", "Alá no es grande, Jesús no nos ama", "Proletarios, maricones, uníos", "Maricas y judíos: las dos caras de la discriminación"... Estos son solo algunos de los capítulos del ejemplar 'El fin del armario', uno de los 32 libros con temática LGTBI que el Ayuntamiento de Castellón donó a los alumnos menores de edad de once institutos públicos de la ciudad y que ahora el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Castellón ha decidido retirar cautelarmente.