Champinter busca trabajadores en La Manchuela

Champinter ha abierto un proceso de selección para cubrir puestos de trabajo en distintos departamentos y con diversos perfiles profesionales: ingenieros, técnicos de calidad, personal para almacén y procesado, etcétera. Los interesados deben enviar su Currículum Vitae al email: [email protected]
. Desde Champinter destacan que “buscan talento, en una gran oportunidad para crecer profesionalmente, aportar valor y trabajar en un entorno estable, sostenible y con futuro”. Champinter es una cooperativa líder en su sector, comprometida con