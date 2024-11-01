edición general
12 meneos
161 clics
Cetrería domestica con un araña saltarina

Cetrería domestica con un araña saltarina  

Acerca la araña que lleva sobre el puño a una polilla para que la capture.

| etiquetas: curiosidades , salicidos , mascotas
11 1 1 K 196 ciencia
9 comentarios
11 1 1 K 196 ciencia
#1 lectorcritico
Otra muestra de estrategia aracnida.
La SORPRENDENTE estrategia de la ARAÑA SALTARINA
www.youtube.com/watch?v=h3-oKzpGXpk
Estrategia de acecho y ataque de la araña atrapamoscas del Mediterráneo ( Menemerus semilimbatus, salticidae ). Las arañas saltarinas, saltadoras o arañas atrapamoscas tienen una gran capacidad visión y localizan sus potenciales capturas a bastante distancia. La aproximación a la presa suele ser cautelosa, y en muchas ocasiones por su espalda, evitando el campo de visual del insecto que intentan cazar. #arachnid #spider #salticidae

www.youtube.com/watch?v=Tz9u6nmtPik
www.youtube.com/watch?v=q3Fq38LKaX8
www.youtube.com/watch?v=OcI1_EXDr1w
0 K 10
Pertinax #2 Pertinax *
#1 ¿Cetrería? :shit:
0 K 11
#3 lectorcritico
#2 Caza al vuelo o al salto...
0 K 10
Pertinax #7 Pertinax
#3 Nooop.
0 K 11
Raziel_2 #5 Raziel_2
#2 En un piso de 40m2, eso es lo mas cercano a lo que se puede aspirar.

xD xD xD xD
4 K 54
yopasabaporaqui #8 yopasabaporaqui
#5 40???!!! Riqueame...
1 K 22
Pertinax #6 Pertinax
#5 Es la rapaz más asequible, sí. xD
0 K 11
valandildeandunie #4 valandildeandunie
Oyoyoyoyoyoy?
1 K 20
Rorschach_ #9 Rorschach_ *
¿Ciencia, cetrería?... anda al carajo.
0 K 12

menéame