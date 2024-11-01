·
12
meneos
161
clics
Cetrería domestica con un araña saltarina
Acerca la araña que lleva sobre el puño a una polilla para que la capture.
|
etiquetas
:
curiosidades
,
salicidos
,
mascotas
ciencia
9 comentarios
ciencia
#1
lectorcritico
Otra muestra de estrategia aracnida.
La SORPRENDENTE estrategia de la ARAÑA SALTARINA
www.youtube.com/watch?v=h3-oKzpGXpk
Estrategia de acecho y ataque de la araña atrapamoscas del Mediterráneo ( Menemerus semilimbatus, salticidae ). Las arañas saltarinas, saltadoras o arañas atrapamoscas tienen una gran capacidad visión y localizan sus potenciales capturas a bastante distancia. La aproximación a la presa suele ser cautelosa, y en muchas ocasiones por su espalda, evitando el campo de visual del insecto que intentan cazar.
#arachnid
#spider
#salticidae
www.youtube.com/watch?v=Tz9u6nmtPik
www.youtube.com/watch?v=q3Fq38LKaX8
www.youtube.com/watch?v=OcI1_EXDr1w
0
K
10
#2
Pertinax
*
#1
¿Cetrería?
0
K
11
#3
lectorcritico
#2
Caza al vuelo o al salto...
0
K
10
#7
Pertinax
#3
Nooop.
0
K
11
#5
Raziel_2
#2
En un piso de 40m2, eso es lo mas cercano a lo que se puede aspirar.
4
K
54
#8
yopasabaporaqui
#5
40???!!! Riqueame...
1
K
22
#6
Pertinax
#5
Es la rapaz más asequible, sí.
0
K
11
#4
valandildeandunie
Oyoyoyoyoyoy?
1
K
20
#9
Rorschach_
*
¿Ciencia, cetrería?... anda al carajo.
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
