edición general
3 meneos
5 clics
El Cervantes exige a la RAE una rectificación por su "utilización" de las Academias y pide volver a la colaboración

El Cervantes exige a la RAE una rectificación por su "utilización" de las Academias y pide volver a la colaboración

Según el comunicado, la designación de las sedes de los Congresos Internacionales de la Lengua Española (CILE) se consensúan entre el Instituto Cervantes y la RAE tras una evaluación de las candidaturas presentadas a ambas instituciones y al Gobierno de España, tal y como indica el punto 5 de las Directrices Básicas para la Organización de los Congresos de la Lengua Española. Este documento, firmado en mayo de 2014, establece, según el Cervantes, que "los países aspirantes a convertirse en sede de un Congreso Internacional de la Lengua...

| etiquetas: luis garcia montero , rae , cervantes , panama
3 0 0 K 34 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 34 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Española deben formalizar oficialmente su candidatura mediante una comunicación oficial de su gobierno al Gobierno de España y a las instituciones organizadoras (el Instituto Cervantes y la RAE -corresponde a esta la presidencia de la ASALE-), que decidirán de acuerdo con las circunstancias del momento". Este pasado martes, Luis García Montero anunció que Panamá será la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), y acusó a la RAE de querer imponer su decisión sobre el enclave donde se celebrará el siguiente CILE. Este anuncio se suele conocer en el acto de cierre del Congreso de turno, algo que no ocurrió durante el final del X CILE celebrado en Arequipa (Perú) el pasado mes de octubre...
0 K 17

menéame