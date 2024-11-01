El Cervantes exige a la RAE una rectificación por su "utilización" de las Academias y pide volver a la colaboración

Según el comunicado, la designación de las sedes de los Congresos Internacionales de la Lengua Española (CILE) se consensúan entre el Instituto Cervantes y la RAE tras una evaluación de las candidaturas presentadas a ambas instituciones y al Gobierno de España, tal y como indica el punto 5 de las Directrices Básicas para la Organización de los Congresos de la Lengua Española. Este documento, firmado en mayo de 2014, establece, según el Cervantes, que "los países aspirantes a convertirse en sede de un Congreso Internacional de la Lengua...