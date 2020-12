En la filosofía contemporánea la tentativa de asir, a partir del conocimiento histórico, las condiciones de posibilidad del conocimiento se traduce en una búsqueda de los orígenes. A mí no me interesa una supuesta búsqueda de los orígenes como base inmóvil de nuestro pensamiento. Lo que me interesa es mostrar que es la estructura misma del conocimiento la que se transforma históricamente.