El cerebro digital de RENFE en Teruel, en riesgo

Desde la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Teruel denunciamos que Logirail, empresa pública del grupo RENFE, ha comunicado la supresión del complemento ad personam a más de 200 trabajadores y trabajadoras a partir del 1 de enero de 2026. Esta medida, que supone una reducción salarial directa, representa un ataque a las condiciones laborales de una plantilla que realiza un trabajo esencial y crítico dentro del sistema ferroviario público.

