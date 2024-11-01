edición general
Cerdán pide a la UCO que aclare si filtró al PP el informe de Ábalos una hora y media antes de entregarlo al juez

Cerdán pide a la UCO que aclare si filtró al PP el informe de Ábalos una hora y media antes de entregarlo al juez

Los abogados de Santos Cerdán han presentado un escrito ante el Supremo en el que instan al magistrado instructor a oficiar a la UCO para que, en el plazo de 24 horas, informe sobre la posible filtración del informe patrimonial sobre Ábalos al Partido Popular, en base a las declaraciones de Miguel Tellado, secretario general del PP. Miguel Tellado, anunció el pasado 3 de octubre, a las 11 horas, que otro informe del 'caso Koldo' iba a llegar al juzgado; y, en efecto, a las 12.39 horas lo recepcionó la letrada de justicia.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Filtraciones buenas.  media
#9 Jodere
#1 La UCO nunca defrauda, sobre todo al PP
Dene #4 Dene
Es muy triste que Mermado lo sepa antes que el juzgado que existe un informe y es muy estúpido por parte de Mermado abrir la bocaza antes de tiempo...
Espero que le abran causa por revelación de secretos, a Mermado y al responsable policial de ese informe.
XtrMnIO #2 XtrMnIO
La duda ofende.
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Tellado es la versión adulta de Ralph, el niño bobo de Los Simpsons.
Battlestar #8 Battlestar
Si se filtró pues habrá que investigarlo y en su caso si procede condenarlo.
Y eso, por descontado, no hace que el caso sobre el que van las filtraciones siga siendo grave y siga teniendo que ser juzgado también
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
No, se lo pasaron los periodistas y los periodistas no revelan sus fuentes :troll:
Andreham #6 Andreham
Peinado está con la oreja puesta.
alcama #5 alcama
Devuelve las chistorras, chorizo
