Cerdán pide a la UCO que aclare si filtró al PP el informe de Ábalos una hora y media antes de entregarlo al juez

Los abogados de Santos Cerdán han presentado un escrito ante el Supremo en el que instan al magistrado instructor a oficiar a la UCO para que, en el plazo de 24 horas, informe sobre la posible filtración del informe patrimonial sobre Ábalos al Partido Popular, en base a las declaraciones de Miguel Tellado, secretario general del PP. Miguel Tellado, anunció el pasado 3 de octubre, a las 11 horas, que otro informe del 'caso Koldo' iba a llegar al juzgado; y, en efecto, a las 12.39 horas lo recepcionó la letrada de justicia.