El CEO de Repsol quiere que España siga siendo un país diésel

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha lanzado duras críticas contra la política ambiental europea, a la que acusa de estar guiada más por ideología que por criterios técnicos o de sostenibilidad real.
En estos asuntos a ninguna de las partes le interesa el rigor, por eso las petroleras niegan el peak oil y los gobiernos venden cosas tan absurdas como que el gas ahora es "verde" (además de negar el peak oil, claro).
El GNL y el metanol dominan los pedidos de portacontenedores con propulsión alternativa a nivel mundial
BIMCO informa que 534 portacontenedores en construcción usarán combustibles alternativos, lo que representará el 77% de la capacidad TEU encargada.
Y en China ya están llegando a un 20% de producción… » ver todo el comentario
Los porcentajes de combustibles alternativos siguen siendo ridículos, y el dominio del diésel en todo es abrumador.
Lo que hizo el diésel fue quitar raíles, lo que permitió minas pequeñas y abaratar los equipos para obra pública.
El CEO de Airbnb quiere que España siga siendo un país turístico.
Pos claro, cada uno barre pa su casa no te jode...