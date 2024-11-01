edición general
Centros de datos de Amazon en el Golfo Pérsico atacados por drones iraníes. La tecnología se ve expuesta por la guerra. [eng]

Amazon trabaja para restablecer los servicios de computación en la nube en Oriente Medio tras los daños causados por ataques con drones en tres de sus centros de datos. Esto nos recuerda que el sector tecnológico también puede verse afectado por las perturbaciones derivadas del conflicto en Irán y la región en general. Amazon dijo el martes que los clientes con cargas de trabajo informáticas remotas ejecutándose en Medio Oriente deberían trasladarlas a otras regiones donde su unidad Amazon Web Services tiene servidores.

Arzak_
Al Bezos eso no lo despeina. 8-D
Cuchifrito
Mira que no ocurrirsele a Tebas primero ...
