edición general
5 meneos
5 clics
Centro de detención del ICE en cuarentena tras brote de sarampión; más de 100 aislados

Centro de detención del ICE en cuarentena tras brote de sarampión; más de 100 aislados

Centro de detención del ICE en Texas entra en cuarentena por sarampión; más de 100 personas fueron aisladas y autoridades evalúan su posible cierre definitivo

| etiquetas: texas , eeuu , ice , inmigración , sarampión
4 1 0 K 75 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 75 actualidad

menéame