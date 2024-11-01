·
5
meneos
5
clics
Centro de detención del ICE en cuarentena tras brote de sarampión; más de 100 aislados
Centro de detención del ICE en Texas entra en cuarentena por sarampión; más de 100 personas fueron aisladas y autoridades evalúan su posible cierre definitivo
etiquetas
texas
eeuu
ice
inmigración
sarampión
4
1
0
K
75
actualidad
