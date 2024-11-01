El centro de datos de Utah resolverá el agua y la escasez de energía de una manera novedosa (ENG)

El proyecto incluye un sistema de refrigeración de última generación que requerirá menos agua, pero también un gran número de generadores a gas. Los centros de datos usarán un 75 por ciento menos de agua que si la tierra se cultivara cada año. La fase inicial incluirá 1 GW de docenas de generadores de gas. El sitio podría escalar potencialmente hasta 12 GW, o aproximadamente el triple de la demanda total eléctrica de Utah. Se espera que la demanda de electricidad de EEUU crezca un 25 por ciento para 2030, en gran parte por los centros de datos.