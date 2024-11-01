edición general
El centro de datos de Utah resolverá el agua y la escasez de energía de una manera novedosa (ENG)

El proyecto incluye un sistema de refrigeración de última generación que requerirá menos agua, pero también un gran número de generadores a gas. Los centros de datos usarán un 75 por ciento menos de agua que si la tierra se cultivara cada año. La fase inicial incluirá 1 GW de docenas de generadores de gas. El sitio podría escalar potencialmente hasta 12 GW, o aproximadamente el triple de la demanda total eléctrica de Utah. Se espera que la demanda de electricidad de EEUU crezca un 25 por ciento para 2030, en gran parte por los centros de datos.

Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
A escupitajos
0 K 20
cuchufletas #6 cuchufletas
Consumir combustibles fósiles no es una solución para nada. Esto es un intento desesperado más de lavar la cara de los Centros de Datos
1 K 18
#13 Pitchford
#10 Muchas nucleares no llevan sistemas de refrigeración directos por agua de mar o de río, sino que refrigeran el condensador mediante un circuito de refrigeración en el que el agua se enfría por evaporación en una torre humeda de tiro natural. El agua evaporada debe reponerse con agua del río.
0 K 17
#1 Pitchford
El consumo de agua se puede minimizar, pero a cambio de incrementar mucho el consumo de electricidad, que en este caso sale más rentable quemando gas natural que con fotovoltaica. Allí el gas está muy barato.
0 K 17
tul #4 tul
#1 y también es infinito? Menuda gañanada de sistema inventado para contentar a trumpo y sus tarados maga
2 K 45
#11 Pitchford
#4 No es infinito, pero les queda gas natural para rato y como creen, o defienden aunque no lo crean, que el CO2 no provoca el calentamiento global, pues a quemarlo si les sale la generación eléctrica más barata.
0 K 17
salteado3 #2 salteado3
Pero el agua una vez se ha usado para refrigerar... ¿Desaparece? ¿Ya no se puede usar para regar o beber porque es tóxica?
0 K 13
#3 Marisadoro
#2 Aguas termales.
0 K 15
tul #5 tul
#2 se evapora
0 K 17
salteado3 #7 salteado3
#5 ¿Toda? ¿Pero esos centros tienen chips o lava?
0 K 13
cuchufletas #9 cuchufletas
#5 #2 Parte se evapora, parte se envía de nuevo a los ríos. Si no se descontamina correctamente genera graves problemas en el entorno. Ahora mismo hay graves preocupaciones respecto a la contaminación por PFAS por los Centros de Datos. Y las comunidades en Oregón cerca de Centros de Datos están experimentando una gran incidencia de cánceres que temen que pueden estar ligados a esta industria.
La parte de contaminación del aire por la evaporación de ese agua, y las emisiones de los generadores de backup ya está investigada por Han et al (2025).
2 K 24
salteado3 #12 salteado3
#9 ¿Pero que PFAs pueden añadirse a ese agua? ¿Por las tuberías de plástico? El agua se usa para enfriar, no se mezcla con los chips...
0 K 13
#8 Pitchford
#2 La refrigeración por circuito cerrado de agua, con aerorrefrigerantes secos, no consume nada de agua, salvo llenado y posibles pérdidas. El pequeño consumo residual será por esos motivos, más agua para limpieza, riego y servicios y quizá porque tengan algunas torres de refrigeración húmedas para refrigeración de equipos auxiliares. El agua evaporada en las torres húmedas desaparece. No creo que generen mucha agua sucia o contaminada que pudiera regenerarse. La emplearán para regar en todo caso.
0 K 17
salteado3 #10 salteado3
#8 Es que parece como que necesitan el agua que entra como combustible. Supongo que tendrán bien estudiado si interesa quemar gas y echar CO2 a la atmósfera antes que gastar un poco de agua.

Esto me recuerda a las centrales nucleares, que en algún sitio también decían que consumían agua para refrigerar cuando consumir no consumen nada, el agua entra, enfría y sale tal cual.
0 K 13

