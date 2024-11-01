CENTCOM: Las fuerzas estadounidenses han desviado 58 buques desde el inicio del bloqueo a la República Islámica

Las fuerzas estadounidenses rechazaron el sábado otro buque comercial con destino a Irán, con lo que el número total de buques redirigidos desde el inicio del bloqueo el 13 de abril asciende a 58. "Actualmente hay más de 70 buques cisterna a los que las fuerzas estadounidenses impiden entrar o salir de los puertos iraníes", añadió el comunicado. "Estos buques comerciales tienen capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní por un valor estimado de más de 13.000 millones de dólares".