La cena: no pongáis vuestras sucias manos sobre el teatro de José Luis Alonso de Santos

Termino de ver la película titulada La cena, de Manuel Gómez Pereira, y busco la crítica de Carlos Boyero. Estoy seguro de que la ha puesto a parir y de que va a confirmar mis impresiones. No la encuentro en El País, donde habitualmente publica sus reseñas, pero sí puedo ver un vídeo del programa de radio La Ventana, de Carlos Francino, en la SER. Preguntado por el locutor sobre el film, Boyero lo elogia, afirma que se rio y se congratula por haber compartido esas risas con los espectadores que aquella tarde asistían con él a la proyección.