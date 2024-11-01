Cementerios de campanas en Alemania durante las guerras  

Los cementerios de campanas (o Glockenfriedhöfe ) eran enormes depósitos donde se almacenaban las campanas de las iglesias confiscadas antes de fundirlas para el esfuerzo bélico. Una vez retiradas de las torres, las campanas eran transportadas a las fundiciones, donde grandes recintos las guardaban antes de llevarlas al horno y convertirlas de nuevo en lingotes de bronce. Unas 65.000 campanas fueron fundidas durante la IGM. Entre 1939 y 1945, los nazis confiscaron más de 175.000 campanas de torres de toda Europa.