‘Célula de legitimación’: la unidad israelí encargada de vincular a los periodistas de Gaza con Hamás

El ejército israelí tiene operativa una unidad especial llamada “Célula de legitimación”, encargada de recopilar información sobre Gaza que pueda reforzar la imagen de Israel en los medios internacionales, según tres fuentes de inteligencia que hablaron con +972 Magazine y Local Call y confirmaron la existencia de la unidad. Según las fuentes, la motivación de la Célula de legitimación no era la seguridad, sino las relaciones públicas.