Celia Cruz, 100 años de la Reina de la Salsa

Hace un siglo, el 21 de octubre de 1925, nació Celia de la Caridad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, en el barrio Santos Suárez de La Habana, Cuba. Con una voz poderosa y un carisma inigualable, se convirtió en la “Reina de la Salsa”, marcando para siempre la historia de la música latina. Aunque su padre quería que fuera maestra, Celia siguió su pasión por la música, estudiando canto y piano en el Conservatorio Nacional de La Habana. Recordamos la vida y la trayectoria musical de Celia Cruz a través de esta infografía.