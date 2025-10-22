edición general
El Cecopi ignoraba las noticias de la DANA y la emisión de À Punt, según una testigo

Uno de los argumentos reiterado por la jueza Nuria Ruiz Tobarra para desacreditar la tesis manejada por las defensas de Salomé Pradas y Emilio Argüeso sobre la falta de información suficiente acerca de lo que ocurría en el entorno del barranco del Poyo es que, además de los datos provenientes de organismos como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar, los medios de comunicación transmitieron a lo largo del día numerosas noticias, incluso con imágenes en directo, que deberían haber bastado para que los responsables de Emergencias

NPCMeneaMePersigue
PP y Vox a su vez llevan 1 año sin poner en marcha el plan de empleo de la zona, dedican 1 millón a los polígonos de la zona y 12 millones al plan para que la gente se vaya de turismo

Esto genera entre que las casas estan mal y no hay trabajo que la gente se vaya y sea sustituida por inversores y especuladores (suelen ser pp y vox)

Como se ve en este vídeo, sionistas, extrema derecha tiran a la gente de sus casas, que a su vez son los mismos bots en redes que niegan el cambio climático…   » ver todo el comentario
fareway
Ni una noticia positiva para Mazón desde hace más de 1 año. ¿A qué espera?
elGude
#1 A que pueda tener su puesto calentito.
gale
Centro de Coordinación Operativa Incomunicado.
