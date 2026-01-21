CCOO y UGT piden que el mantenimiento de las infraestructuras de la Alta Velocidad en Castilla y León deje de estar subcontratada

Lamentan que el mantenimiento sea tarea de empresas externas por lo que piden que el control de las infraestructuras vuelva a depender de los trabajadores de ADIF en el caso de la Alta Velocidad. En concreto CCOO exige para Castilla y León "la internalización de las cargas de trabajo y un incremento de las plantillas de las infraestructuras ferroviarias y del material rodante