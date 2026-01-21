edición general
CCOO y UGT piden que el mantenimiento de las infraestructuras de la Alta Velocidad en Castilla y León deje de estar subcontratada

Lamentan que el mantenimiento sea tarea de empresas externas por lo que piden que el control de las infraestructuras vuelva a depender de los trabajadores de ADIF en el caso de la Alta Velocidad. En concreto CCOO exige para Castilla y León "la internalización de las cargas de trabajo y un incremento de las plantillas de las infraestructuras ferroviarias y del material rodante

jonolulu #1 jonolulu
El modelo subcontratas tanto en Renfe como en Adif se ha llevado al extremo, dejando prácticamente solo al personal operativo como propio quedando unas estructuras famélicas para engordar al empresario de turno y recortar derechos de los trabajadores, que quedan fuera del convenio con subcontratas o con empresas de mantenimiento participadas al 51% por Renfe.
#3 gershwin
lo que debe existir es unas métricas y que el control de la calidad y estado no lo haga la propia adif (subcontratando o no) de igual forma que las comisiones de investigación no pueden ser ex directivos de adif
jonolulu #5 jonolulu
#3 Sí en UK salió muy bien lo que dices :palm:
#7 gershwin
#5 no sé que quieres decir pero lo que yo digo es de primero de mecánica de calidad.. no se puede poner a cuidar al mismo que roba gallinas.. es conflicto de interés básico.
y la segunda parte es otro y ha sido la propia comisión europea quien nos ha obligado a hacer una ley para evitarlo pero no está desarrollada aún.
¿acaso no puede haber un grupo de funcionarios ingenierios ajenos a adif para determinar las métricas y control de la calidad de la infraestructura ferroviaria?
Niltsiar #4 Niltsiar
Verdadera izquierda y ultraderecha salivando con esas siglas... xD
#6 Alves
Ha habido otro susto en Asturias, no ha sido nada, pero los pasajeros no cagan duro hasta mañana

www.elcomercio.es/asturias/accidente-ferroviario-cercanias-caerle-pare
#2 dclunedo
Jajajaja el contratista de CYL no les debe dar gambas y langostinos...... a estos SINdicatos :shit:
