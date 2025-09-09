edición general
8 meneos
14 clics
CCOO y UGT se encierran esta noche a manera de protesta ante el 'no' del Congreso a reducir la jornada

CCOO y UGT se encierran esta noche a manera de protesta ante el 'no' del Congreso a reducir la jornada

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Ávarez, han anunciado que se encerrarán este noche a manera de protesta en la parroquia de San Carlos Borromeo del barrio de Entrevias, en Madrid, para denunciar que el Congreso de los Diputados vaya a tumbar el proyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas con las enmiendas a la totalidad de PP, Junts y Vox que se votarán mañana en el Pleno.

| etiquetas: ccoo , ugt , encierro , san carlos borromeo
6 2 0 K 86 actualidad
14 comentarios
6 2 0 K 86 actualidad
Comentarios destacados:      
pedrobotero #1 pedrobotero
Huelga general y a por la de 32 horas
5 K 53
Caresth #3 Caresth
#1 Dice la de Junts que la reducción perjudica a las empresas catalanas. Se ve que los trabajadores catalanes no le importan tanto.

Tendrían que hacer un buena huelga hasta que las pérdidas les duelan más que la reducción de horas.
2 K 36
estemenda #8 estemenda *
#1 Cuestión de tiempo, muy inevitable debe de ser una reducción de jornada en el medio plazo cuando el PSOE se atreve a proponerla.
1 K 13
Veo #14 Veo
#8 Ojalá, pero me temo que era ahora o nunca... o sin ser tan dramático, ahora o dentro de otros 40 años (la última reducción, de 48h a 40h, fue en los 80)
0 K 7
Pertinax #2 Pertinax
Ya decía yo que había mucho camión frigorífico hoy en la A-6.
5 K 44
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
#2 Nos reímos ya o nos esperamos al siguiente?
0 K 8
elsnons #5 elsnons
A estas horas varios repartidores de globo están a punto de llegar a la iglesia con la mariscada .
4 K 39
Torrezzno #7 Torrezzno
Se encierran a comer?
1 K 25
vicvic #10 vicvic
#7¡¡ la duda ofende!! :troll:
0 K 11
bronco1890 #9 bronco1890
Por unas mariscadas públicas y de calidá
1 K 22
victorjba #4 victorjba
Como Mazón en el Ventorro xD
0 K 20
treu #12 treu
se encierran para comer marisco tranquilamente
0 K 10
unlugar #11 unlugar
Refiriéndose al PP y a Vox, lo mismo podría decir "Enmienda a la totalidad" que "enmierda la totalidad". Ni una iniciativa que no sea para incordiar.
0 K 8
AntiTankie #13 AntiTankie
Considero que 35 horas semanales deberían ser el estándar, o en su defecto, trabajar solo 4 días a la semana.
0 K 6

menéame