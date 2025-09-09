CCOO y UGT se encierran esta noche a manera de protesta ante el 'no' del Congreso a reducir la jornada

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Ávarez, han anunciado que se encerrarán este noche a manera de protesta en la parroquia de San Carlos Borromeo del barrio de Entrevias, en Madrid, para denunciar que el Congreso de los Diputados vaya a tumbar el proyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas con las enmiendas a la totalidad de PP, Junts y Vox que se votarán mañana en el Pleno.