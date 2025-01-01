CCOO denuncia que la convocatoria de 117 plazas confirma la falta de personal en el operativo contra incendios

La Consellería do Medio Rural realizó ayer una convocatoria urgente para cubrir 117 puestos vacantes en el Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF). Las plazas ofertadas incluyen emisoristas-vigilantes, bomberos forestales, jefas de brigada y conductoras-motobomba. Para CCOO, esta convocatoria confirma las denuncias que el sindicato viene realizando desde febrero de 2025 sobre la grave situación que atraviesa el dispositivo debido a la falta de cobertura de plazas y a la no sustitución de bajas de larga duración.