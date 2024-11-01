edición general
CCOO cifra en 27.700 la pérdida de empleos en València en 2025

El sindicato alerta de descenso de ocupación del 6,67 % y un impacto especial en mujeres, jóvenes y mayores de 52 años

3 comentarios
Harkon
Ya se nota la mano de los "grandes gestores" de la Comunidad valenciana
0
Golan_Trevize
No nos precipitemos con nuestras opiniones. Esperemos a que el ministerio de trabajo esté en manos de la fachasfera para poder emitir un juicio sesudo y elaborado al respecto.
1
cenutrios_unidos
Por eso arden las calles...
0

