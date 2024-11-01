CC.OO. y UGT dicen que votar contra la reducción de jornada es fraude democrático

Hoy se va a votar en el Congreso el proyecto de ley presentado por el Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5h semanales. Ya explicamos en Laboro que el PP va a votar en contra y que por supuesto Vox también va a votar en contra. Junts también tiene presentada una enmienda a la totalidad, por lo que lo más probable es que igualmente vote en contra y el proyecto caiga sin llegar ni siquiera a debatirse. Pero hoy no vamos a hablar de política sino de la rueda de prensa que anteayer dieron los “líderes sindicales” de los “sindicatos” (...)
"Hay grupos políticos que no quieren ni discutir la reducción de jornada porque saben que su posición es muy impopular, incluso entre sus propios electorados. Prefieren liquidar el debate con una enmienda a la totalidad, lo que constituye un fraude democrático”
Todas las leyes, Constitución incluida, son modificables si se cuenta con la mayoría preceptiva. Si una no se cambia es porque los partidos no quieren o no les interesa.
