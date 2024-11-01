edición general
CC.OO. y UGT dicen que votar contra la reducción de jornada es fraude democrático

Hoy se va a votar en el Congreso el proyecto de ley presentado por el Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5h semanales. Ya explicamos en Laboro que el PP va a votar en contra y que por supuesto Vox también va a votar en contra. Junts también tiene presentada una enmienda a la totalidad, por lo que lo más probable es que igualmente vote en contra y el proyecto caiga sin llegar ni siquiera a debatirse. Pero hoy no vamos a hablar de política sino de la rueda de prensa que anteayer dieron los “líderes sindicales” de los “sindicatos” (...)

Cuchifrito
Errónea, lo que dijeron que era fraude democrático es presentar enmienda a la totalidad para evitar el debate sobre el tema:

"Hay grupos políticos que no quieren ni discutir la reducción de jornada porque saben que su posición es muy impopular, incluso entre sus propios electorados. Prefieren liquidar el debate con una enmienda a la totalidad, lo que constituye un fraude democrático”

strike5000
Todo lo que esté contemplado, aceptado y regulado en el sistema legislativo (mociones de censura, enmiendas a la totalidad, transfuguismo) forma parte de la democracia porque esas normas han sido aprobadas por los representantes elegidos por el pueblo. Si no nos parece bien, si no creemos que sea democrático que, por ejemplo, una persona que ha obtenido su escaño a través de un partido se salga de éste y conserve el escaño vamos a cambiar las leyes para que el puesto esté asignado al partido y no al individuo.

Todas las leyes, Constitución incluida, son modificables si se cuenta con la mayoría preceptiva. Si una no se cambia es porque los partidos no quieren o no les interesa.

Torrezzno
Les han pasado marisco caducado

ipanies
Esto se arreglaría con una buena huelga general, pero aunque estos sindicatos paniaguados la convocasen los trabajadores no la secundariamos mayoritariamente porque somos unos putos parguelas y padefos que no tenemos gónadas para defender lo nuestro, ni el futuro de nuestros hijos.
La inmensa mayoría de la clase obrera se queda con chascarrillos como el de #1 y así justifica su cobardía y su comodidad con no hacer ni una puta mierda por defender su dignidad.
Así nos va!

Ovlak
Hay dos tipos de críticos con los sindicatos mayoritarios: Los que legítimamente los creen poco o nada útiles por diversas razones como, por ejemplo, su cercanía al poder político, y optan por militar en sindicatos más pequeños y/o combativos, y los que simplemente no tienen intención de mover el culo del sofá y buscan cualquier excusa para que sean otros los que bajen al barro por sus derechos laborales. Estos segundos suelen intentar hacerse pasar por los primeros pero se les reconoce fácilmente porque llevan 15 años usando los chascarrillos como los de #1 para justificar su apalancamiento.

Asimismov
¿De dónde van a sacar los de Junts su tres per cent si los trabajadores reducen su jornada laboral en un 6%?

Eso no hay empresario catalán que soporte el 6,7% más el 3% es casi un 10%.


