Cazadores de minas (I)

Cazadores de minas (I)

Durante la Segunda Guerra Mundial volaron diversos modelos de aviones dragaminas. Portando grandes anillos metálicos, de hasta quince metros de diámetro, generaban un campo magnético que detonaba las minas. Un trabajo peligroso que exigía volar bajito y despacio. Muchos aviones fueron derribados por las mismas detonaciones que provocaban. Seríe de cuatro artículos. Enlazo todos en primer comentario.

#1 esbrutafio
Aviones dragaminas

Vickers Wellington DWI
ww2alas.blogspot.com/2025/07/cazadores-de-minas-i.html
Video del Vickers Wellington DWI
www.youtube.com/watch?v=EuUgd7-Xqlk

JUNKERS Ju 52/3m (La "chica para todo" no podía faltar en esta fiesta)
ww2alas.blogspot.com/2025/07/cazadores-de-minas-ii.html

DORNIER DO 23, BLOHM & VOSS HA 139, BLOHM & VOSS Bv 138, DORNIER DO 24
ww2alas.blogspot.com/2025/07/cazadores-de-minas-iii.html

LIORÉ et OLIVIER LeO 45, CONSOLIDATED PBY CATALINA
ww2alas.blogspot.com/2025/08/cazadores-de-minas-iv.html
