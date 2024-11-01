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Cazadores de esclavos

Cazadores de esclavos

El problema de los debates sobre la conquista de América es que tienden a enfocarse en la llegada de los conquistadores y pasan por alto los casi cuatro siglos de dominación.

| etiquetas: conquista de américa , cuba , esclavos
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1 comentarios
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ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
América era un remanso de paz y amor cuando de repente, un conquistador apareció
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