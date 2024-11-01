·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8656
clics
Trump amenaza al que rechace restringir las elecciones
6654
clics
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
5651
clics
100 horas para el ignore
5856
clics
Las imágenes de los cementerios de ballenas que transforman las profundidades del mar
3424
clics
Viñeta: Abusos
más votadas
826
García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría
554
“La ley internacional no significa nada para nosotros”, dice ministro israelí de Seguridad
502
Medios oficiales alemanes censurando el discurso de Bardem en los Oscar
413
El Tribunal Superior de Justicia desvela que el curso que impartía la compañía de Nacho Cano por el musical Malinche no está homologado
373
AUDIOS: Las trabas para abortar en la sanidad pública en la Comunidad de Madrid: "Esto vale 500 euros y tú no vas a pagar nada"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
42
clics
Cazadores de esclavos
El problema de los debates sobre la conquista de América es que tienden a enfocarse en la llegada de los conquistadores y pasan por alto los casi cuatro siglos de dominación.
|
etiquetas
:
conquista de américa
,
cuba
,
esclavos
4
0
0
K
38
politica
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
38
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ElenaCoures1
América era un remanso de paz y amor cuando de repente, un conquistador apareció
0
K
6
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente