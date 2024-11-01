edición general
Un cazador de Huesca recibe un disparo y dice que fue su perro

Los hechos ocurrieron en un paraje de difícil acceso, lo que complicó la asistencia inicial. Un vecino de Osso de Cinca (Huesca) ha relatado que fue el joven que acompañaba al herido quien lo trasladó rápidamente hasta el centro sanitario. Lo que ellos dicen es que en un momento todavía por esclarecer, el perro habría accionado el arma, desencadenando el disparo fortuito. Como es habitual en este tipo de sucesos, el caso deberá aclararse con las diligencias correspondientes y el análisis de cómo se encontraba el arma en el momento del accidente

jonolulu
Joder, ¿es que nunca habéis visto un perro de caza? ¿Qué pensáis, que van con tirachinas?
HeilHynkel
Lo cierto es que esto se ha oído más de una vez. Y en caso de ser cierto, significa que un gilipollas ha dejado un arma cargada, alimentada y sin seguro y el perro la ha tirado (no es imposible)
Arzak_
Fue el Perro Chances 8-D
Jointhouse_Blues
De los creadores de Seño, el perro se comió los deberes.
ansiet
De los creadores de ¡¡ Tol mundo al suelo !! Llega el tricornioperro.
Estoeslaostia
De los creadores de "Entre bomberos nos nos pisamos la manguera", llega: "Perro no come perro".
