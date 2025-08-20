Cayó el creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1  

Efectivos de la DDI de San Isidro, en colaboración con la División Unidad Operativa (DUOF) de la Policía Federal Argentina, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, detuvieron a Alejo Leonel Warles, un joven conocido con el alias de “Shishi”, fundador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1. Se trata de un sitio considerado como uno de los principales operadores de piratería audiovisual en Latinoamérica.