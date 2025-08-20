Cayó el creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1  

Efectivos de la DDI de San Isidro, en colaboración con la División Unidad Operativa (DUOF) de la Policía Federal Argentina, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, detuvieron a Alejo Leonel Warles, un joven conocido con el alias de “Shishi”, fundador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1. Se trata de un sitio considerado como uno de los principales operadores de piratería audiovisual en Latinoamérica.
Mientras tanto, corrupción, blanqueo de capitales, violencia económica, etc… si eso ya tal.
Me huele a cúpula de Anonymous.