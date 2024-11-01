Cayo Apuleyo Diocles, el deportista mejor pagado de la historia y más exitoso de la Antigua Roma nacido en Hispania

Siendo la gran promesa de la época, a sus 24 años, Cayo Apuleyo Diocles cambió de equipo al fichar por los verdes y, finalmente, al alcanzar los 27 años, acabó corriendo en el equipo rojo hasta retirarse a los 42 años como el auriga más grande de todos los tiempos después de 24 años de trayectoria. Por sus grandes resultados, Cayo Apuleyo Diocles, el deportista mejor pagado de la historia, consiguió embolsarse unos 36 millones de sestercios, lo que hoy equivaldría a casi 12.700 millones de euros.