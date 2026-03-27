El Cautivo ya tiene el suelo para su nueva Casa Hermandad: Málaga se lo cede gratis por 75 años

El inmueble era propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) hasta el pasado mes de febrero, cuando se formalizó la permuta de suelo en favor del Ayuntamiento.Las ocho parcelas catastrales recogidas en esta concesión suman 811,38 metros cuadrados, con un techo edificable de 1.509,20 metros. El plazo de concesión es de 75 años. Se da la circunstancia de que la parcela que ahora se entrega a El Cautivo estaba incluida por la Junta de Andalucía en su plan de construcción de viviendas protegidas en el barrio