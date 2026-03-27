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El Cautivo ya tiene el suelo para su nueva Casa Hermandad: Málaga se lo cede gratis por 75 años

El Cautivo ya tiene el suelo para su nueva Casa Hermandad: Málaga se lo cede gratis por 75 años

El inmueble era propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) hasta el pasado mes de febrero, cuando se formalizó la permuta de suelo en favor del Ayuntamiento.Las ocho parcelas catastrales recogidas en esta concesión suman 811,38 metros cuadrados, con un techo edificable de 1.509,20 metros. El plazo de concesión es de 75 años. Se da la circunstancia de que la parcela que ahora se entrega a El Cautivo estaba incluida por la Junta de Andalucía en su plan de construcción de viviendas protegidas en el barrio

| etiquetas: cautivo , málaga , andalucía , juanma moreno , vpo , cofradía
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7 comentarios
8 2 0 K 90 actualidad
#1 bernix
Claro que sí. Como si la iglesia no tuviese decenas de solares, edificios y locales, que no pagan IBI y que en muchos casos son inmatriculaciones.
Otro millón de votos más pal Juanma.
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#6 Meinhard *
Claro,claro,es la misma ubicación la zona de la trinidad que la zona Teatinos / Universidad. Y encima una concesión de 75 años, que se dice pronto.... Para el _ que me tiene ignorado
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obmultimedia #4 obmultimedia
Habria que ver el estado de esos terrenos y la ubicacion.
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A12345 #3 A12345
Vergonzoso es poco
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#5 xaxipiruli
todos perdemos.
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NoPracticante #7 NoPracticante
Cada dos por tres cediendo suelo a la iglesia y por lo que sea nunca hay noticias de lo devuelve. Desamortización ya.
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
la Diócesis de Málaga ha donado al Ayto. a cambio un terreno de extensión similar en otra zona de la ciudad donde se podrán construir todas las viviendas de promoción pública proyectadas en esos terrenos. me parece un buen acuerdo: nadie pierde
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menéame