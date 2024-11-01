edición general
3 meneos
75 clics
Las causas que provocaron las seis principales tragedias ferroviarias del mundo en la última década

Las causas que provocaron las seis principales tragedias ferroviarias del mundo en la última década

Mientras se investigan las causas del accidente en Córdoba, la tragedia se suma a una serie de accidentes ferroviarios graves ocurridos en la última década alrededor del mundo, cada uno debido a diferentes motivos, pero con consecuencias devastadoras.

| etiquetas: tren , ferrocarril , seguridad , accidentes ferroviarios
3 0 1 K 47 cultura
2 comentarios
3 0 1 K 47 cultura
#2 Daniel2000
No me quiero ver en la piel de la victimas, ni en los heridos ni en los familiares de los mismo y fallecidos.

Pero siempre el tren se ha vendido como un sistema muy seguro ... y se he pagado el precio de billete que se establecía.
Mi sobrina viaja a por estudios, frecuentemente en AVE o en BlaBlaCar, y mi hermana (su madre) siempre me dice que prefiere que viaje en el AVE, "ya que es mas seguro que el coche"

Ha habido un accidente grave, y www.publico.es , empieza a mezclar accidentes de Italia, Turquía, India ...

Como si en los muertos por la Dana de Valencia, dijesen ... "pero bueno, en Camboya , en Serbia y en Nepal también murieron civiles"
1 K 23
Druidaferal #1 Druidaferal
Psoe la última.
0 K 6

menéame