Las causas que provocaron las seis principales tragedias ferroviarias del mundo en la última década

Mientras se investigan las causas del accidente en Córdoba, la tragedia se suma a una serie de accidentes ferroviarios graves ocurridos en la última década alrededor del mundo, cada uno debido a diferentes motivos, pero con consecuencias devastadoras.
Pero siempre el tren se ha vendido como un sistema muy seguro ... y se he pagado el precio de billete que se establecía.
Mi sobrina viaja a por estudios, frecuentemente en AVE o en BlaBlaCar, y mi hermana (su madre) siempre me dice que prefiere que viaje en el AVE, "ya que es mas seguro que el coche"
Ha habido un accidente grave, y www.publico.es , empieza a mezclar accidentes de Italia, Turquía, India ...
Como si en los muertos por la Dana de Valencia, dijesen ... "pero bueno, en Camboya , en Serbia y en Nepal también murieron civiles"