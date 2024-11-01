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Una causa plagada de excesos y una 'guerra' para llevarla a un jurado popular: dos años del 'caso Begoña'

Una causa plagada de excesos y una 'guerra' para llevarla a un jurado popular: dos años del 'caso Begoña'

Martes, 9 de abril de 2024.El colectivo ultra Manos Limpias interpone en los juzgados de la capital una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hace tras una semana de informaciones sobre las actividades privadas de Begoña Gómez. Un conjunto de noticias que Miguel Bernard, viejo militante de Fuerza Nueva, usa como base. En circunstancias normales, aquel escrito hubiera acabado en un cajón. Al fin y al cabo, el Tribunal Supremo tiene dicho que los recortes de prensa no son suficientes para abrir una investigación

| etiquetas: caso.begoña , causa , plagada , excesos , dos años
15 6 2 K 226 Tribunales
13 comentarios
15 6 2 K 226 Tribunales
#2 luckyy
El caso, no; el acoso llevado por este picapleitos que tiene que ir a la cárcel
3 K 46
javierchiclana #5 javierchiclana *
"Artículo exclusivo para suscriptores". Muro de pago.
1 K 32
josde #11 josde
#5 Muro poroso y deja de hacer lo que tu sabes hacer diariamente que eso se ta muy bien.
0 K 20
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Excesos como pasar de presentarse en el juzgado, eso lo hace un remero y tiene la poli encima rapido
1 K 17
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
#1 A lo mejor tiene derecho a no presentarse como en su día hizo Feijóo y has dicho una gilipollez.
1 K 39
josde #10 josde
#4 La ha dicho, ademas se le nota mucho las patitas en sus comentarios.
0 K 20
josde #9 josde
#1 No tiene obligación de presentarse, por eso lo hizo su abogado, so listillo.
0 K 20
XtrMnIO #8 XtrMnIO
El único delito en el caso son los que comete el propio juecezuelo.
0 K 12
vviccio #6 vviccio
El problema aquí es qué hacer y qué harán los partidos políticos para terminar con estas malas prácticas judiciales.
0 K 10
insulabarataria #13 insulabarataria
#12 uy, qué genio de la dialéctica. La siguiente contestación será:
Y?
El nivel esperado, no defraudas, excepto a todo el mundo.
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#3 Cincocuatrotres
Normal que tarde! no colaboran mucho con el.
0 K 7
insulabarataria #7 insulabarataria
#3 ¿que te pasa con la mujer del presi, Paqui? Te veo obsesionado. Creo que te gusta y estás celosón, ¿Eh? ¡Y eso que es un hombre! xD xD xD
Es inalcanzable para ti, Paqui, no le des más vueltas y vive tu ajetreada vida entre Rusia y Bilbao
0 K 10

menéame