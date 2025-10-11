·
13
Catorce asociaciones piden la retirada del momumento franquista del antiguo cuartel del Simancas en Gijón
Denuncian que se está incumpliendo la legislación manteniendo este homenaje a los militares sublevados en Xixón en 1936.
actualidad
#1
correcorrecorre
Yo ahí tengo un dilema, no es Franco a caballo ni nada por el estilo, no me parece que sea para venerar a los sublevados a primera vista salvo que ponga algún texto que desconozco.
0
K
9
#2
pirat
Suciedad megalómana
Cuelgamuros almacén de residuos nucleares
0
K
8
Cuelgamuros almacén de residuos nucleares