Catorce asociaciones piden la retirada del momumento franquista del antiguo cuartel del Simancas en Gijón

Catorce asociaciones piden la retirada del momumento franquista del antiguo cuartel del Simancas en Gijón

Denuncian que se está incumpliendo la legislación manteniendo este homenaje a los militares sublevados en Xixón en 1936.

| etiquetas: golpe de estado , españa , monumento , simancas , franquismo
2 comentarios
correcorrecorre
Yo ahí tengo un dilema, no es Franco a caballo ni nada por el estilo, no me parece que sea para venerar a los sublevados a primera vista salvo que ponga algún texto que desconozco.
0 K 9
pirat
Suciedad megalómana
Cuelgamuros almacén de residuos nucleares
0 K 8

