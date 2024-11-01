Catherine Fitts: Redes eléctricas, banqueros vs. Occidente, bases secretas y eventos de extinción [entrevista de Tucker Carlson]  

Exfuncionaria de Bush, Catherine Austin Fitts, revela cómo los líderes de EE.UU. abandonaron el país en los 90, robaron billones y crearon una prisión digital para controlar a la población. | Relacionada: Así es como El Banco Internacional de Pagos (BPI) nos está manipulando:www.meneame.net/m/curiosidades/asi-como-banco-internacional-pagos-bpi-
No falla
"dada la reputación del Sr. Carlson, cualquier espectador razonable 'llega con una cantidad apropiada de escepticismo' sobre las declaraciones que hace".
Con el pastizal que le paga Putin, es un papagayo util.
El Banco de Pagos Internacionales (BPI en español), Bank for International Settlements (BIS en inglés), por su estructura cerrada y poder normativo, se posicionan como una élite financiera global fuera del control público.
La historia oficial indica que tiene sede en Basilea (Suiza) porque ofrecía secreto bancario y estabilidad jurídica. La realidad es que los… » ver todo el comentario
1. La “fortaleza financiera” del Banco de Pagos Internacionales (BPI en español), Bank for International Settlements (BIS en inglés): www.meneame.net/m/cultura/fortaleza-financiera-banco-pagos-internacion
La institución financiera internacional más antigua del mundo. Fue creada el 17 de mayo de 1930, en el contexto del Plan Young, el cual se estableció para resolver las indemnizaciones impuestas a Alemania después de la firma del Tratado de… » ver todo el comentario
Hay dos cosas que necesitas saber sobre el Banco Internacional de Pagos: (1) Tienen inmunidad soberana ¿Qué significa eso? Que está por encima de las leyes, como si fuera su propio país. (2) Y lo segundo, puede mover dinero y mantenerlo en su balance y gestionarlo totalmente en secreto. Así que si yo quisiera robar 21 trillones de dólares del gobierno de Estados Unidos y colocarlos en el balance del Banco Internacional de… » ver todo el comentario