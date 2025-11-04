La catedral de España que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad: última gran obra del arquitecto del Renacimiento español, Andrés de Valdenvira

La Catedral de Jaén se posiciona como candidata a la declaración de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Concebida por Andrés de Vandelvira, su construcción comenzó en el siglo XVI y se prolongó hasta 1660, manteniendo una unidad estilística excepcional. En su interior destacan la Sala Capitular y la Sacristía, consideradas auténticas joyas arquitectónicas por su equilibrio y detalle, además del coro y las galerías altas, un sistema de balcones único en el mundo cristiano. Su influencia se extendió a numerosas catedrales de América.