Catarata de muertos en accidentes laborales en Guadalajara en lo que va de año

En apenas cinco meses, la provincia de Guadalajara se ha convertido en un escenario recurrente de la peor de las tragedias: las que ocurren mientras se trabaja. Lo que se ha informado como casos aislados se ha transformado en una auténtica catarata de muertes y accidentes graves sin que se hayan purgado responsabilidades.
| etiquetas: guadalajara , accidente laboral , muerte , inspeccion , trabajo
Así que si, #3 tiene razón.
Lee estas normas, ahí lo explican.
www.meneame.net/normas-comunidad/#promocion_comercial
De todas formas, es spam.