edición general
9 meneos
27 clics

Catarata de muertos en accidentes laborales en Guadalajara en lo que va de año

En apenas cinco meses, la provincia de Guadalajara se ha convertido en un escenario recurrente de la peor de las tragedias: las que ocurren mientras se trabaja. Lo que se ha informado como casos aislados se ha transformado en una auténtica catarata de muertes y accidentes graves sin que se hayan purgado responsabilidades.

| etiquetas: guadalajara , accidente laboral , muerte , inspeccion , trabajo
7 2 3 K 66 actualidad
12 comentarios
7 2 3 K 66 actualidad
GeneWilder #9 GeneWilder
Estas muertes le parecen asumibles y normales a nuestros gobernantes. No se les ve haciendo declaraciones sentidas y contundentes, ni realizando cambios legislativos para erradicar esta lacra. Que mueran 700 personas al año mientras trabajan se asume como una fatalidad más. Como el que te alcance un rayo.
2 K 30
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#9 % de mujeres? Pues eso.
1 K 16
magnifiqus #4 magnifiqus
¿Catarata de muertos? Que horror de titular :palm:
1 K 23
KoLoRo #8 KoLoRo
#4 Fijate si es de coña, que le pones a ChatGPT el titular y que te haga una viñeta y...  media
0 K 7
perico87 #5 perico87
#3 ¿Tengo obligación de publicar de otras fuentes?
0 K 11
KoLoRo #6 KoLoRo
#5 Si, por que si no mandas de fuentes variadas, es SPAM (por eso su nombre).

Así que si, #3 tiene razón.
1 K 14
ifor #7 ifor
#5 Igual lo desconoces.
Lee estas normas, ahí lo explican.

www.meneame.net/normas-comunidad/#promocion_comercial
0 K 7
#11 sliana
ponmelo en tsunamis o campos de futbol. de cataratas no controlo.
0 K 7
ifor #1 ifor
@Eirene Cuenta spam.
0 K 7
perico87 #2 perico87
#1 ¿Como?
0 K 11
ifor #3 ifor
#2 Repite siempre la misma fuente o eso me pareció.

De todas formas, es spam.
0 K 7

menéame