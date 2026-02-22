edición general
1 meneos
3 clics

Catalunya vive el primer fin semana sin ninguna lluvia desde hace casi medio año

Desde inicios de septiembre ha llovido cada fin de semana en un punto u otro de Catalunya hasta este domingo de calma atmosférica y aumento de las temperaturas

| etiquetas: catalunya , cataluña , clima , cambio climático , barcelona
1 0 1 K 12 actualidad
1 comentarios
1 0 1 K 12 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Inundaciones, vientos huracanados, lluvias... 50.000 guiris menos subiendonos los precios

A difundir, le llamaremos LA RECONQUISTA que seguro que la derecha se apunta :-P
0 K 20

menéame