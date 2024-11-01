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Cataluña, rehén

Es hora de exigir un poco de respeto, de altura de miras y de saber hacer las cosas bien. Es lo mínimo que se les puede pedir a unos dirigentes políticos.

| etiquetas: editorial , cataluña
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