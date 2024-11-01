Cataluña; la infancia a la intemperie, de la timidez del CETIS a la falacia de la reciprocidad

Vivimos en un tiempo de crueles paradojas macroeconómicas. Mientras los titulares económicos nos hablan de una recuperación robusta, de un crecimiento del PIB que supera la media europea y de una recaudación fiscal en el Reino de España que ha marcado récords históricos en los últimos años, la realidad a pie de calle cuenta una historia radicalmente distinta. Existe una desconexión abismal entre las grandes cifras de la economía y la nevera de las familias.