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PP y VOX pactan eliminar el catalán de la ley en Aragón, una 'imposición' sin efectos para el 96% de la población

PP y VOX pactan eliminar el catalán de la ley en Aragón, una 'imposición' sin efectos para el 96% de la población

PP y Vox pactan borrar de la ley la lengua que usan 55.000 de 1.360.000 aragoneses. Los últimos estudios disponibles cifran el número de catalanohablantes de Aragón en 55.000, que suponen casi el 60% de los habitantes de esas cinco comarcas (el 85% si se omite el Baix Aragó, donde apenas se usa), pero solo el 4% del conjunto de Aragón (1,36 millones). “Es un ataque a una minoría. Se pasan por el forro los derechos civiles”, considera Pep Espluga, profesor del departamento de Sociología de la UAB y natural de Alcampell.

| etiquetas: catalán , aragón , fascismo , ultraderecha , pp , vox
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7 comentarios
7 1 1 K 71 actualidad
Gry #3 Gry
No les discriminan por ser minoría. Si fueran una mayoría también les quitarían sus derechos.
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#6 kondnado
Siguen el manual. Extranjeros, minorías, luego homosexuales, luego mujeres, y después esvásticas en las ventanas.
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Mediorco #7 Mediorco
#6 En Estados Unidos, los que tienen la misma ideologiaía, quieren quitarle el voto a la mujer y obligarlas a quedarse en casa a limpiar. A mimí me flipa que la mujeres voten esto sinceramente.
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#2 VFR
Hay más angloparlantes en Baleares
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crob #5 crob
#2 a qué te refieres con eso?
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Lutin #1 Lutin
Qué quieren estos franjeros?
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Mediorco #4 Mediorco *
#1 Poder hablar en su lengua y conservar sus tradiciones y su cultura con la protección de la ley.

Se ve que esta gente que habla catalán estaba imponiendo algo al resto de aragoneses :shit:
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menéame