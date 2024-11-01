PP y VOX pactan eliminar el catalán de la ley en Aragón, una 'imposición' sin efectos para el 96% de la población

PP y Vox pactan borrar de la ley la lengua que usan 55.000 de 1.360.000 aragoneses. Los últimos estudios disponibles cifran el número de catalanohablantes de Aragón en 55.000, que suponen casi el 60% de los habitantes de esas cinco comarcas (el 85% si se omite el Baix Aragó, donde apenas se usa), pero solo el 4% del conjunto de Aragón (1,36 millones). “Es un ataque a una minoría. Se pasan por el forro los derechos civiles”, considera Pep Espluga, profesor del departamento de Sociología de la UAB y natural de Alcampell.