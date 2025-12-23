Catalá deja caer la Zona de Bajas Emisiones y se expone a perder 135 millones

PP y Vox votan contra la moción presentada por Compromís y PSPV para intentar imponer in extremis limitaciones al coche contaminante. El plazo concluye en ocho días y ahora se abre un escenario con riesgo de sanciones y pérdida de subvenciones. Vox sigue de perfil tras tumbar la ordenanza y forzar el incumplimiento de la ley
Ya que no se puede obligar a hacerlo a sus votantes, la ley debería obligar a partidos como PP y VOX a pagar ellos de sus bolsillos los incumplimientos de la ley que fomentan con sus votos. Les da absolutamente igual el dinero público de sus ciudadanos, solo les interesan sus magufadas, su negacionismo y su política de odio.