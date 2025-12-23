Catalá deja caer la Zona de Bajas Emisiones y se expone a perder 135 millones

PP y Vox votan contra la moción presentada por Compromís y PSPV para intentar imponer in extremis limitaciones al coche contaminante. El plazo concluye en ocho días y ahora se abre un escenario con riesgo de sanciones y pérdida de subvenciones. Vox sigue de perfil tras tumbar la ordenanza y forzar el incumplimiento de la ley