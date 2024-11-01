DE CASTRO: "El parlamento de Europa ya no es democrático. Von der Leyen quiere mandar con 2 países"  

Análisis sobre el rumbo político y económico de la UE con Juan Antonio de Castro, exfuncionario de Naciones Unidas. "Estamos en una deriva autoritaria. Las declaraciones de Von Der Leyen son casi fascistas. Macron quiere imponer un modelo autoritaritario en una UE dirigida solo por dos países. El resto no contamos para ellos. A lo mejor lo que queremos es una nueva Europa, salirnos de la UE. No tenemos una democracia en el parlamento euro. Los dirigentes de la UE han cometido errores que nos han hecho perder 20 años de desarrollo."