edición general
8 meneos
31 clics
DE CASTRO: "El parlamento de Europa ya no es democrático. Von der Leyen quiere mandar con 2 países"

DE CASTRO: "El parlamento de Europa ya no es democrático. Von der Leyen quiere mandar con 2 países"  

Análisis sobre el rumbo político y económico de la UE con Juan Antonio de Castro, exfuncionario de Naciones Unidas. "Estamos en una deriva autoritaria. Las declaraciones de Von Der Leyen son casi fascistas. Macron quiere imponer un modelo autoritaritario en una UE dirigida solo por dos países. El resto no contamos para ellos. A lo mejor lo que queremos es una nueva Europa, salirnos de la UE. No tenemos una democracia en el parlamento euro. Los dirigentes de la UE han cometido errores que nos han hecho perder 20 años de desarrollo."

| etiquetas: ue , macron , von der leyen , autoritarismo , totalitarismo
6 2 3 K 62 actualidad
5 comentarios
6 2 3 K 62 actualidad
Tarod #3 Tarod
Vaya basura de vídeo.
2 K 26
#4 pozz
Como no, la propaganda de los ultras de negociostv en mnm.... xD xD xD

Estos deben ser los fachas de los güenos :troll:
1 K 10
#1 Feliberto
La UE lleva dirigida por y para 2 paises desde que se creó.
0 K 10
IkkiFenix #2 IkkiFenix
#1 Si, pero encima ahora el nivel es bajísimo
0 K 13
#5 Cincocuatrotres
Muy buen video con gente que sabe. Y que avisa de los peligros a los que nos enfrentamos con la deriva autoritaria y censora que esta enfrentando Europa.
0 K 8

menéame