4
meneos
58
clics
El castillo de Xàtiva cierra por un desprendimiento tras las lluvias
El castillo de Xàtiva permanece cerrado hoy por un desprendimiento en la carretera de acceso provocado por las lluvias
3
1
0
53
actualidad
3 comentarios
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
Después de varios episodios de lluvia en Valencia y la Comunidad Valenciana llegan los desprendimientos. Coged palomitas que vais a ver como muere gente
20
#2
emmett_brown
#0
Te gusta comer palomitas mientras ves morir a gente??
Es como si lo desearas...
10
#3
Andreham
El castillo de Xàtiva es super bonito y las vistas molan mucho, pero es una subida algo complicada a menos que vayas por la carretera de asfalto.
Da que pensar el esfuerzo que hacía la gente para subir en su día.
Concretamente, la subida desde el pozo de nieve por una escalera de piedra entre matojos tiene escalones bien altos y estrechos.
Y luego hacerse la subida del Castillo Menor es pufffffffffffff. Yo lo pasé mal, cierto que ya venía de hacerme el Castillo Mayor y no soy una persona…
» ver todo el comentario
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
